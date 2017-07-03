4 июля в Югре будет ветрено и дождливо

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 14:21

В течение суток в Ханты-Мансийском автономном округе (Октябрьский, Советский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский районы) ожидается неблагоприятная погода: дожди, местами сильные, грозы с усилением ветра ночью до 13 – 18 м/с, днем до 16 – 21 м/с.

Ночью облачно с прояснениями. В большинстве районов дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7 – 12 м/с, при грозе порывы 13 – 18 м/с. Температура +11,+16 ºС, в северных районах +5,+10 ºС.

Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, в южных и восточных районах сильный дождь, гроза, в северо-западных районах без осадков. Ветер северо-восточный 10 – 15 м/с, при грозе порывы 16 – 21 м/с. Температура +13,+18 ºС, местами +19,+24 ºС.