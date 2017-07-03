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Сургутский «Гротеск» примет участие во Всемирном фестивале любительских театров

03.07.2017 14:29

Мероприятие пройдет в августе в Монако. Сургутяне покажут «Комедию любви, или 33 несчастья», уже полюбившуюся зрителям. 

Театр пластики и пантомимы не раз становился победителем творческих конкурсов регионального и всероссийского уровня, а талант и мастерство актеров были высоко оценены профессиональным жюри.

К слову, глава региона Наталья Комарова высоко оценила творческий потенциал молодых артистов и заверила, что окружные власти будут всецело помогать им в осуществлении задуманных проектов. Также губернатор пожелала «Гротеску» удачи на фестивале в Монако.

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