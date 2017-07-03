НОВОСТИ «СЕВЕРА»
В Нефтеюганском районе завершились международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах
- 03.07.2017 12:46
В этом году в них приняло участие рекордное количество человек.
Более 200 спортсменов из Югры, Тюменской области и Исландии соревновались на гладкой воде в управлении традиционным для народов ханты и манси средством передвижения — обласом. В общем зачете победу одержала команда Нижневартовского района, серебро завоевали представители Сургутского района, бронза у спортсменов из Когалыма.