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В Нефтеюганском районе завершились международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах

03.07.2017 12:46

В этом году в них приняло участие рекордное количество человек. 

Более 200 спортсменов из Югры, Тюменской области и Исландии соревновались на гладкой воде в управлении традиционным для народов ханты и манси средством передвижения — обласом. В общем зачете победу одержала команда Нижневартовского района, серебро завоевали представители Сургутского района, бронза у спортсменов из Когалыма.

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