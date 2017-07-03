Гимназия «Лаборатория Салахова» открывает первый инженерный класс для будущих нефтяников

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 14:48

Партнером образовательного проекта выступает «Сургутнефтегаз».

Профильное обучение будет двухгодичным: 10-й и 11-й классы. Планируется набрать не более 25 человек. Абитуриенты должны иметь наивысшую оценку по профильным предметам – математике, физике, химии и информатике, сообщает ugra-news.

Стороны договорились об ознакомительной практике школьников, окончивших десятый класс, на базе Учебного центра нефтяной компании. В дальнейшем наиболее достойные выпускники могут быть направлены в ведущие вузы страны по профессиям, востребованным в «Сургутнефтегазе».