Сургутянин может быть причастен к преступлениям в отношении детей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 16:01

Следователи проводят проверку.

Фото: hmao.sledcom.ru

«Если вы стали очевидцем совершения данным мужчиной противоправных действий или владеете информацией об их совершении, а также если ваши дети пострадали от действий данного мужчины, вам следует обратиться в следственный отдел по городу Сургут, расположенный по адресу: ул. Островского, д. 47, либо позвонить по телефонам: 8 (3462) 34-58-97, 35-37-05», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Следователи гарантируют конфиденциальность.