НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин может быть причастен к преступлениям в отношении детей

03.07.2017 16:01

 Следователи проводят проверку. 

Фото: hmao.sledcom.ru

«Если вы стали очевидцем совершения данным мужчиной противоправных действий или владеете информацией об их совершении, а также если ваши дети пострадали от действий данного мужчины, вам следует обратиться в следственный отдел по городу Сургут, расположенный по адресу: ул. Островского, д. 47, либо позвонить по телефонам: 8 (3462) 34-58-97, 35-37-05», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Следователи гарантируют конфиденциальность.  

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че