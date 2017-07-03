Малый и средний бизнес Сургута поддержат на 4 миллиона

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 17:22

Дополнительные средства из местного бюджета предоставлены в рамках муниципальной программы, рассчитанной на 2016-2030 годы.

Предприниматели могут запросить компенсацию по консалтинговым услугам, а также по закупке оборудования и программных продуктов. Ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно на сайте администрации Сургута.

Также каждый четверг в 16.00 для бизнесменов проводятся консультации по вопросам предоставления финансовой поддержки. Специалисты отвечают на вопросы в здании мэрии, по адресу: ул. Энгельса, д. 8, каб. 506. Контактный телефон: 8 (3462) 52-21-22.