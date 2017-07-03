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Строительство уникального медицинского Центра в Сургуте вышло на завершающий этап

03.07.2017 17:37

 Комплекс зданий общей площадью более 60 тысяч кв. метров уже возведён. 

Начались работы по внутренней отделке помещений. Выполняется устройство входных групп. Как рассказали в пресс-службе ООО «ВИС Инфраструктура», все работы идут по графику.

Напомним, строительство Центра охраны материнства и детства в Сургуте началось два года назад. Реализуется проект через механизм ГЧП: возводится объект на деньги инвестора с последующим выкупом. Новое медицинское учреждение станет не только одним из самых крупных центров родовспоможения в России, но и едва ли не самым передовым. Открытие уникального центра на 10 000 родов в год намечено на 2018 год.

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