Строительство уникального медицинского Центра в Сургуте вышло на завершающий этап

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 17:37

Комплекс зданий общей площадью более 60 тысяч кв. метров уже возведён.

Начались работы по внутренней отделке помещений. Выполняется устройство входных групп. Как рассказали в пресс-службе ООО «ВИС Инфраструктура», все работы идут по графику.

Напомним, строительство Центра охраны материнства и детства в Сургуте началось два года назад. Реализуется проект через механизм ГЧП: возводится объект на деньги инвестора с последующим выкупом. Новое медицинское учреждение станет не только одним из самых крупных центров родовспоможения в России, но и едва ли не самым передовым. Открытие уникального центра на 10 000 родов в год намечено на 2018 год.