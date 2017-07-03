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Сургутские медики побывали на конгрессе по диагностике в Италии

03.07.2017 18:53

Делегация посетила 1-ый Европейский конгресс школы Яна Доналда по медицинской ультразвуковой диагностике, который прошел в итальянском Кальяри.

Фото: vladtime.ru

В работе конгресса участвовали такие профессиональные медицинские международные организации, как международная ассоциация перинатальной медицины (WAPM), международное общество «Плод как пациент», итальянское общество эхокардиографии в акушерстве и гинекологии, итальянское общество акушеров-гинекологов и международное общество ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии.

Сургутские специалисты сделали доклад о собственном опыте оценки состояния легких у новорожденных, пишет ФедералПресс. Эти технологии широко используются в Сургутском перинатальном центре как при оценке состояния недоношенных новорожденных, так и при выборе тактики ведения пациентов.

Статья на эту тему, а также статья, описывающая наблюдение за дыхательными движениями плода при физиологическом и осложненном течении беременности, будут опубликованы в журнале Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

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