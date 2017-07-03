Югра намерена вложить в строительство школ порядка 56 млрд рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.07.2017 19:07

Средства позволят возвести 44 объекта образования по концессионным соглашениям. Бюджетный эффект при этом расчете на семь лет достигнет 10,4 млрд рублей.

Фото: admsurgut.ru

На сегодняшний день в регионе утверждена форма концессионного соглашения, которая предполагает прохождение трех основных этапов: проектирование – 1 год, строительство и оснащение – 2 года, эксплуатация – 5 лет.

Основную образовательную услугу оказывает муниципальное образовательное учреждение, которому передают объект в аренду. Концессионер же занимается технической эксплуатацией здания.

Напомним, что через восемь лет все югорчане должны учиться в одну смену. Для этого в 2018-2024 годах планируется построить в регионе более сотни объектов образования мощностью более 130 тысяч учебных мест.