НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Автоледи на Hyundai Getz не пропустила встречный транспорт в Сургуте

04.07.2017 10:07

Вчера около восьми утра 24-летняя девушка поворачивала налево на перекрестке ул.Сосновая-п.ПСО-34. 

Фото: 86.mvd.ru

Она не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо. Произошло столкновение с автомобилем «Subaru Impreza». Последнюю иномарку от удара отбросило на стойку пешеходного светофора и металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Getz», а также 36-летний водитель «Subaru Impreza» и его 24-летний пассажир получили телесные повреждения.

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