Сургутский пловец установил юношеский рекорд России на Первенстве Европы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 10:51

На международных стартах, проходивших в Израиле, Ярослав Потапов завоевал вторую золотую медаль, преодолев дистанцию 800 м вольным стилем за минимальное время: 7.55,95.

Фото: ugradepsport.ru

Как и на предыдущей, победной для Ярослава дистанции 1500 м, соперничество развернулось между ним и венгерским спортсменом Акошом Кальмаром. В ходе борьбы сильнее вновь оказался сургутянин.

Стоит добавить, что на Первенстве Европы российская сборная стала лучшей в общекомандном зачете. Пловцы завоевали 30 медалей, из которых 11 – золотые.