НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте несколько улиц оказались затоплены из-за сильных ливней

04.07.2017 12:13

Очевидцы сообщают о десятках машин, застрявших на дорогах. 

Фото: Станислав Гаврилов, vk.com/kinform

Сильнее всего пострадал центр города — на кольце проспекта Ленина вода доходит до капотов легковых автомобилей. По словам очевидцев, сотрудники ДПС перегородили въезд на развязку, и пускают только грузовые машины и внедорожники. В соцсетях пишут, что затопило еще несколько улиц.

В городе не работают несколько светофоров в центре. Есть также сообщения, что ветер срывает баннеры — один из них упал на припаркованную возле магазина на улице Юности машину.

Вчера в Сургуте спасатели предупреждали о сильных ливнях с грозами, а также ураганным ветром, которые ждут нас сегодня.

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