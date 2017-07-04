В Сургуте несколько улиц оказались затоплены из-за сильных ливней

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 12:13

Очевидцы сообщают о десятках машин, застрявших на дорогах.

Фото: Станислав Гаврилов, vk.com/kinform

Сильнее всего пострадал центр города — на кольце проспекта Ленина вода доходит до капотов легковых автомобилей. По словам очевидцев, сотрудники ДПС перегородили въезд на развязку, и пускают только грузовые машины и внедорожники. В соцсетях пишут, что затопило еще несколько улиц.

В городе не работают несколько светофоров в центре. Есть также сообщения, что ветер срывает баннеры — один из них упал на припаркованную возле магазина на улице Юности машину.

Вчера в Сургуте спасатели предупреждали о сильных ливнях с грозами, а также ураганным ветром, которые ждут нас сегодня.