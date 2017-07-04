После несданного экзамена выпускники сургутских автошкол обратились в суд

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 13:01

Они не согласились с итоговой оценкой, которую в ноябре 2016 года выставил госинспектор РЭО ГИБДД.

Фото: syl.ru

В одном случае незаконным решение называла 36-летняя женщина, в другом – 27-летний сургутянин. Однако, по официальной версии, последний, например, во время экзамена при перестроении не уступил дорогу машине, имеющей преимущество.

Судья, рассмотрев материалы, отказал в удовлетворении исков. Никаких нарушений со стороны сотрудников ведомства не найдено. Эти решения были обжалованы в окружном суде, который встал на сторону сургутской ГИБДД.