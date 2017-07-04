Центр освоения Арктики может появиться в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 04.07.2017 13:14
Наталья Комарова предложила несколько площадок для совместной работы участников Северного форума, который проходил в Югре.
Губернатор надеется на то, что его координаторы заинтересуются проектом инновационно-образовательного центра. Разместить этот центр намерены в Сургуте. Планируется, что основная работа объекта будет направлена на развитие Арктики и прилежащих территорий.
«Это разные компетенции, касающиеся развития производственных мощностей, освоения недр, в том числе трудноизвлекаемых и шельфовых запасов, создания транспортной инфраструктуры, работы по экологической проблематике», - отметила Наталья Комарова.