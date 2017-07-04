НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Центр освоения Арктики может появиться в Сургуте

04.07.2017 13:14

Наталья Комарова предложила несколько площадок для совместной работы участников Северного форума, который проходил в Югре.

Губернатор надеется на то, что его координаторы заинтересуются проектом инновационно-образовательного центра. Разместить этот центр намерены в Сургуте. Планируется, что основная работа объекта будет направлена на развитие Арктики и прилежащих территорий.

«Это разные компетенции, касающиеся развития производственных мощностей, освоения недр, в том числе трудноизвлекаемых и шельфовых запасов, создания транспортной инфраструктуры, работы по экологической проблематике», - отметила Наталья Комарова.

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