НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутские коммунисты намерены устроить митинг в поддержку балочников

04.07.2017 15:23

Площадкой выбрана территория перед зданием Театра актера и куклы «Петрушка». Мероприятие назначено на час дня 9 июля.

Согласно уведомлению, которое мы получили, в Ханты-Мансийском окружном отделении «Коммунистов России» предполагают, что на митинг выйдет до двухсот человек. Так в партии хотят привлечь внимание жителей и главы Сургута к «грубейшим и циничным нарушениям конституционных прав граждан, проживающих в балках». Официального ответа администрации пока нет.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че