Сургутские коммунисты намерены устроить митинг в поддержку балочников

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 15:23

Площадкой выбрана территория перед зданием Театра актера и куклы «Петрушка». Мероприятие назначено на час дня 9 июля.

Согласно уведомлению, которое мы получили, в Ханты-Мансийском окружном отделении «Коммунистов России» предполагают, что на митинг выйдет до двухсот человек. Так в партии хотят привлечь внимание жителей и главы Сургута к «грубейшим и циничным нарушениям конституционных прав граждан, проживающих в балках». Официального ответа администрации пока нет.