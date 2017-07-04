НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Международный аэропорт Сургута при поддержке авиакомпаний-партнеров провел летний споттинг

04.07.2017 17:04

 Число участников превысило 70 человек. Среди них были гости из разных регионов России, которые приехали в город специально, чтобы заснять моменты взлета и посадки самолетов и вертолетов, а также руление и стоянку воздушных судов. 

Участники споттинга побывали на перроне, возле взлетно-посадочной полосы и на рулежных дорожках. Фотографы также посетили несколько высотных точек, среди которых вышка диспетчерского пункта. По итогам слета аэропорт совместно с авиакомпаниями вручил подарки за лучшие фотоснимки. 

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