Юные спортсмены Югры представят УрФО на всероссийских соревнованиях

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 17:41

Они боролись за звание лучших в спасательном деле с участниками шести команд из соседних субъектов.

Фото: ugramegasport.ru

XXI межрегиональные соревнования «Школа безопасности» прошли на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей. В этом году в сборах участвовали 56 юношей и девушек из 6 субъектов УрФО.

Югру представляла команда центра «Патриот» из Нягани. Ребята показали свои знания, умения, спортивную подготовку, а также творческий потенциал в различных конкурсах и заданиях. Они стали лучшими в 3 из 6 дисциплин соревнований, не намного отстали в остальных дисциплинах и достойно завоевали золотые медали.

Теперь, с 25 июля по 1 августа, команда Югры представит Уральский федеральный округ на всероссийском этапе соревнований в г.Москве.