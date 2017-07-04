Реконструкцию сургутской поликлиники могут не закончить в срок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 04.07.2017 18:10
Объект на 425 посещений в смену должны сдать в декабре нынешнего года. На сегодняшний день отставание от графика составляет 2,5 месяца. Об этом сообщает пресс-служба окружной Думы.
Фото: surgut-okb.ru
На днях вице-спикер парламента Наталья Западнова совместно с руководителем Управления Капитального Строительства Югры Константином Гребешком встретилась с подрядчиком - компанией «Сургутстройтрест».
Уже закончен цокольный этаж здания, идет монтаж плит перекрытий. Однако рабочим посоветовали в ближайшее время возвести два этажа и заняться благоустройством территории. А внутренние работы – оставить на зимний период.
До конца июля компания «Сургутстройтрест» должна представить варианты механизма по выходу из сложившейся ситуации. Сам подрядчик основной причиной отставания от графика называет финансовые проблемы.