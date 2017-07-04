Реконструкцию сургутской поликлиники могут не закончить в срок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 18:10

Объект на 425 посещений в смену должны сдать в декабре нынешнего года. На сегодняшний день отставание от графика составляет 2,5 месяца. Об этом сообщает пресс-служба окружной Думы.

Фото: surgut-okb.ru

На днях вице-спикер парламента Наталья Западнова совместно с руководителем Управления Капитального Строительства Югры Константином Гребешком встретилась с подрядчиком - компанией «Сургутстройтрест».

Уже закончен цокольный этаж здания, идет монтаж плит перекрытий. Однако рабочим посоветовали в ближайшее время возвести два этажа и заняться благоустройством территории. А внутренние работы – оставить на зимний период.

До конца июля компания «Сургутстройтрест» должна представить варианты механизма по выходу из сложившейся ситуации. Сам подрядчик основной причиной отставания от графика называет финансовые проблемы.