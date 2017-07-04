Автобусы, перевозящие детей, будут иметь проблесковые маячки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 19:38

Работа по их установке должна проводиться в Югре в нынешнем году.

Это одно из предложений региона, поддержанных на федеральном уровне. Оно учтено в проекте постановления, которое касается правил перевозки групп детей.

Сообщается также, что деятельность по перевозке более 8 пассажиров должна быть лицензирована. Причем все документы, по планам, будут располагаться в открытом доступе. Каждый сможет посмотреть информацию о транспортном средстве, подключить телефон, чтобы отслеживать, например, своего ребенка по маршруту движения.