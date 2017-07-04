За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД Сургута задержано 4 пьяных водителя

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 17:17

Выявлен 1 факт повторного в течение года управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция города напоминает, что да данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

А за повторное совершение предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы сроком до двух лет.