НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД Сургута задержано 4 пьяных водителя

04.07.2017 17:17

Выявлен 1 факт повторного в течение года управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция города напоминает, что да данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

А за повторное совершение предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че