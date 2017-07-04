НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре с начала года жилье получили более 160 детей-сирот

04.07.2017 20:20

Еще свыше 230 помещений оформляются и будут готовы для заселения в ближайшее время. Об этом рассказала заместитель директора окружного департамента социального развития Елена Немчинова. 

В Югорске и Лангепасе, например, вопрос уже решен в полном объеме – все квартиры приобретены и будут своевременно предоставлены. В остальных идет работа по покупке и оформлению. От плана пока отстает только Нефтеюганск, где на сегодня не выдано ни одного помещения. Этому муниципалитету замдиректора департамента соцразвития предложила составить дорожную карту.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че