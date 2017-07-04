В Югре с начала года жилье получили более 160 детей-сирот

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.07.2017 20:20

Еще свыше 230 помещений оформляются и будут готовы для заселения в ближайшее время. Об этом рассказала заместитель директора окружного департамента социального развития Елена Немчинова.

В Югорске и Лангепасе, например, вопрос уже решен в полном объеме – все квартиры приобретены и будут своевременно предоставлены. В остальных идет работа по покупке и оформлению. От плана пока отстает только Нефтеюганск, где на сегодня не выдано ни одного помещения. Этому муниципалитету замдиректора департамента соцразвития предложила составить дорожную карту.