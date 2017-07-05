НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В среднем за раз жители Урала тратят в соцсетях 480 рублей

05.07.2017 08:19

Годом ранее эта сумма была меньше — 400 рублей. 

Фото: seohotmix.ru

Уральцы оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы.

За полгода каждый пользователь совершает в среднем три платежа, подсчитали Яндекс.Деньги. В исследовании учитывались платежи пользователей из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута и других городов Уральского федерального округа.

За последние полгода уральцы в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти на 25% больше, чем за такой же период годом ранее. Люди расходуют деньги на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.

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