Югорчанам запретили запускать китайские фонарики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.07.2017 10:21

Они могут стать причиной пожара, попав на балкон, крышу жилого дома или упав за пределами населенного пункта.

Как говорят в региональном МЧС, китайский фонарик – неуправляемый источник открытого огня. А в соответствии с Правилами противопожарного режима, запускать такие изделия на территории поселений и городов, а также на расстоянии менее 100 метров от леса запрещено. Если неосторожный запуск фонарика станет причиной пожара, то виновника привлекут к ответственности.