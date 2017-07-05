НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчанам запретили запускать китайские фонарики

05.07.2017 10:21

Они могут стать причиной пожара, попав на балкон, крышу жилого дома или упав за пределами населенного пункта. 

Как говорят в региональном МЧС, китайский фонарик – неуправляемый источник открытого огня. А в соответствии с Правилами противопожарного режима, запускать такие изделия на территории поселений и городов, а также на расстоянии менее 100 метров от леса запрещено. Если неосторожный запуск фонарика станет причиной пожара, то виновника привлекут к ответственности.

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