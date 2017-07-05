НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Управлять машиной больше 9 часов в день нельзя

05.07.2017 10:33

Об этом водителям напоминают госавтоинспекторы Сургутского района.

Если вы провели за рулем пять часов, то необходимо сделать 45-минутный перерыв. Также, согласно ПДД, автолюбителям запрещается управлять машиной в утомленной состоянии. В таком случае внимание притупляется, а время реакции на изменение дорожной ситуации увеличивается.

Кстати, днем ранее на трассе Сургут – Когалым – граница Югры за рулем уснула 45-летняя автоледи. Ее «Toyota» съехала в кювет и перевернулась. Женщина и 9-летний пассажир получили травмы.

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