НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Эксперты оценят кандидатов на должности руководителей двух югорских департаментов

05.07.2017 11:14

Очередной этап отбора претендентов на пост директора департамента образования и молодежной политики, а также директора Депсоцразвития состоится 7 июля. 

Напомним, что все кандидаты уже приняли участие в конференции и теледебатах. Сейчас первое место в рейтинге кандидатов на должность директора Депобразования занимает Алексей Дренин – за него проголосовали 91% югорчан. В лидерах на пост руководителя второго департамента – Светлана Давиденко – 40% голосов. После всех этапов претендентов ждет собеседование с губернатором Югры Натальей Комаровой. 

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