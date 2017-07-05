Эксперты оценят кандидатов на должности руководителей двух югорских департаментов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.07.2017 11:14

Очередной этап отбора претендентов на пост директора департамента образования и молодежной политики, а также директора Депсоцразвития состоится 7 июля.

Напомним, что все кандидаты уже приняли участие в конференции и теледебатах. Сейчас первое место в рейтинге кандидатов на должность директора Депобразования занимает Алексей Дренин – за него проголосовали 91% югорчан. В лидерах на пост руководителя второго департамента – Светлана Давиденко – 40% голосов. После всех этапов претендентов ждет собеседование с губернатором Югры Натальей Комаровой.