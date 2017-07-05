Нефтеюганские спортсмены взяли призовые места на турнире по плаванию

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.07.2017 11:28

Нефтеюганские спортсмены стали победителями и призерами Международного детского турнира по плаванию «ARENA – WATER INSTINKT», который проходил в Обнинске Московской области.

В составе сборной команды Югры участвовали пловцы нефтеюганской СДЮСШОР «Сибиряк». На дистанции 200 м баттерфляем в возрастной группе 2004 – 05 г.р. победительницей стала Александра Гулакова.

На дистанциях 200 м, 400 м вольным стилем и 200 м баттерфляем, 2 место занял Владислав Сигаев. На дистанциях 200 м и 100 м брассом «золото» завоевала Снежана Сухоребрий, также она заняла 3 место на дистанции 50 м брассом.