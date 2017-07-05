НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Уже два человека утонули на сургутских водоемах летом

05.07.2017 13:43

К этому привело употребление спиртного и купание в неприспособленных местах. 

Фото: lida.info

Последний несчастный случай произошел 2 июля на озере садового товарищества «Виктория». Здесь утонул 35-летний мужчина. Очевидцы говорят, что он был пьян.

Статистика показывает, что чаще всего в водоемах тонут взрослые, умеющие плавать мужчины. Причиной тому становится нетрезвое состояние, переоценка своих сил и возможностей, незнание правил поведения в экстремальной ситуации.

Спасатели напоминают о том, что купаться в жару можно только после некоторого отдыха в тени, а выпившему человеку вообще не стоит идти в воду, ведь это двойная нагрузка на сердечную мышцу.

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