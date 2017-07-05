37% респондентов оценили деятельность главы Сургута на отлично

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.07.2017 14:56

Итоги первого года работы на посту Вадим Шувалов подвел в виде опроса среди интернет-пользователей.

Фото: znak.com

Выяснилось, что 70% жителей доверяют мэру. Градоначальник с первых дней в должности выступил активным сторонником максимального использования соцсетей для прямого общения с сургутянами, поэтому символично, что опрос Вадим Шувалов запустил на своих страницах.

Глава Сургута отметил тех участников голосования, которые недовольны как его работой, так и деятельностью всей администрации в целом. «Неуд» чиновникам поставили 11%, а о недоверии самому Шувалову заявило около 16% проголосовавших. Именно к таким подписчикам обратился мэр по итогам опроса. Он попросил в комментариях указать, какие именно направления необходимо усилить.