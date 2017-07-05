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Югорские хоккеисты прошли обследование в Центре профессиональной патологии

05.07.2017 17:17

Врачами осмотрены 64 игрока ХК «Югра» и молодежной команды «Мамонты Югры», а также тренерский состав.

Фото: dzhmao.ru

Спортсмены сдали расширенный анализ крови, ЭКГ и велоэргометрию, также им сделаны ультразвуковые исследования сердца и брюшной полости.

По словам главного врача Центра Николая Ташланова, подобные профосмотры необходимы молодым людям, профессионально занимающимся спортом. И такие обследования специалисты проводят ежегодно.

Сообщается, что серьезных отклонений по состоянию здоровья у хоккеистов не выявлено, потому что они серьезно подходят к поддержанию физической формы.

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