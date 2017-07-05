Сургутский городской суд признал 21-летнего местного жителя виновным в производстве и сбыте наркотиков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.07.2017 18:21

Он приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: region-news.info

Осужденный был задержан сотрудниками транспортной полиции Сургута в мае 2016 года в поезде сообщением «Казань - Новый Уренгой». В его вещах в ходе досмотра было обнаружено около 1,4 кг наркотиков, расфасованных в два пакета.

«Оперативниками было установлено, что задержанный занимается распространением наркотических средств совместно с сообщником, а вещества для продажи хранят в тайниках в лесном массиве около Сургута», - сказано в сообщении регионального МВД.

Отмечается, что в тайниках, а также на квартире задержанного в Ханты-Мансийске было изъято почти 240 грамм наркотиков.