НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Сургутский городской суд признал 21-летнего местного жителя виновным в производстве и сбыте наркотиков
- 05.07.2017 18:21
Он приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: region-news.info
Осужденный был задержан сотрудниками транспортной полиции Сургута в мае 2016 года в поезде сообщением «Казань - Новый Уренгой». В его вещах в ходе досмотра было обнаружено около 1,4 кг наркотиков, расфасованных в два пакета.
«Оперативниками было установлено, что задержанный занимается распространением наркотических средств совместно с сообщником, а вещества для продажи хранят в тайниках в лесном массиве около Сургута», - сказано в сообщении регионального МВД.
Отмечается, что в тайниках, а также на квартире задержанного в Ханты-Мансийске было изъято почти 240 грамм наркотиков.