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Сургутский городской суд признал 21-летнего местного жителя виновным в производстве и сбыте наркотиков

05.07.2017 18:21

Он приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: region-news.info 

Осужденный был задержан сотрудниками транспортной полиции Сургута в мае 2016 года в поезде сообщением «Казань - Новый Уренгой». В его вещах в ходе досмотра было обнаружено около 1,4 кг наркотиков, расфасованных в два пакета.

«Оперативниками было установлено, что задержанный занимается распространением наркотических средств совместно с сообщником, а вещества для продажи хранят в тайниках в лесном массиве около Сургута», - сказано в сообщении регионального МВД.

Отмечается, что в тайниках, а также на квартире задержанного в Ханты-Мансийске было изъято почти 240 грамм наркотиков.

 

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