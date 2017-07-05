НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Уличные художники украсили стены гаражного кооператива в Сургуте

05.07.2017 20:06

В городе продолжается реализация арт-проекта.

В этот раз его участники взялись за бетонные стены вдоль улицы Быстринской. На это у художников ушло несколько дней. Задумка в том, чтобы создать вдоль дороги своеобразную галерею: каждое изображение получает свой собственный «багет», что создает эффект полноценной картины.

Авторы взялись за совершенно разные стили: от классических пейзажей до современных граффити. В этом как раз и заключается суть проекта «Стены города» - здесь художников не принуждают рисовать «по правилам», а предлагают полную свободу выбора, сообщает «Сургутская трибуна».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че