Уличные художники украсили стены гаражного кооператива в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.07.2017 20:06

В городе продолжается реализация арт-проекта.

В этот раз его участники взялись за бетонные стены вдоль улицы Быстринской. На это у художников ушло несколько дней. Задумка в том, чтобы создать вдоль дороги своеобразную галерею: каждое изображение получает свой собственный «багет», что создает эффект полноценной картины.

Авторы взялись за совершенно разные стили: от классических пейзажей до современных граффити. В этом как раз и заключается суть проекта «Стены города» - здесь художников не принуждают рисовать «по правилам», а предлагают полную свободу выбора, сообщает «Сургутская трибуна».