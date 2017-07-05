На два месяца в Сургуте закрыли продуктовый магазин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.07.2017 21:41

Роспотребнадзор заинтересовался торговой точкой по улице Генерала Иванова, д.5 после обращения местных жителей.

Фото: vesiskitim.ru

Они жаловались на шум от технологического оборудования, разгрузку-погрузку товара со стороны двора, отсутствие вентиляции. Также сургутяне были недовольны тем, что сотрудники магазина курят на общедомовой территории.

Выездная проверка показала многочисленные нарушения санитарного законодательства. К примеру, оборудование не обеспечивало поточность технологических процессов, отсутствует отдельная система вентиляции. Нет зоны для хранения тары, сбора отходов и мусора. Работники не следили за условиями хранения продуктов и не клеили маркировку на товар.

В итоге, было возбуждено шесть дел об административном правонарушении. Суд, рассмотрев их, решил приостановить работу продуктового магазина на 60 суток.