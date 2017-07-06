Сургутская полиция задержала трех девушек, обокравших 43-летнего мужчину на свидании

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.07.2017 09:27

Сам житель Солнечного познакомился с одной из них на сайте знакомств. Он назначил ей свидание в своей квартире по улице Сибирской.

На встречу югорчанка пришла в сопровождении двух подруг. По словам пострадавшего, агрессивные барышни силой сняли с него золотую цепочку стоимостью 14 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже полицейские задержали двух жительниц Сургута – 26-ти и 20-ти лет, а также 19-летнюю жительницу поселка Солнечный. Цепочку у них изъяли. В отношении девушек возбудили уголовное дело. Им грозит семь лет заключения со штрафом до 10 тыс. рублей. Сейчас злоумышленницы находятся в изоляторе.