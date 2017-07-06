Югорчане привезли серебряные медали с Международных соревнований по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.07.2017 10:13

Состязания проходили в Корее и собрали участников из более чем 20 стран.

Фото: csi-ugra.ru

Честь России на мировом турнире защищали 16 атлетов. В составе сборной выступили и югорские спортсмены – Айшат Рамазанова и Владимир Феофанов из Нижневартовска.

В весовой категории 58 кг Айшат провела два боя и взяла «серебро», уступив сопернице из Дагестана Марьям Салимгереевой. Владимир выступал в категории 75 кг, где провел 4 боя. В финале он проиграл действующему чемпиону мира из Ирана.

По словам тренера Евгения Головихина, Айшат занимает второе место в мировом рейтинге сильнейших спортсменов, а Владимир надеется значительно повысить свой уровень. Открытый чемпионат Азии обладает статусом рейтингового турнира для дальнейшего отбора на Паралимпийские игры 2020 года в Токио.