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Югорчане привезли серебряные медали с Международных соревнований по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

06.07.2017 10:13

 Состязания проходили в Корее и собрали участников из более чем 20 стран. 

Фото: csi-ugra.ru

Честь России на мировом турнире защищали 16 атлетов. В составе сборной выступили и югорские спортсмены – Айшат Рамазанова и Владимир Феофанов из Нижневартовска.

В весовой категории 58 кг Айшат провела два боя и взяла «серебро», уступив сопернице из Дагестана Марьям Салимгереевой. Владимир выступал в категории 75 кг, где провел 4 боя. В финале он проиграл действующему чемпиону мира из Ирана.

По словам тренера Евгения Головихина, Айшат занимает второе место в мировом рейтинге сильнейших спортсменов, а Владимир надеется значительно повысить свой уровень. Открытый чемпионат Азии обладает статусом рейтингового турнира для дальнейшего отбора на Паралимпийские игры 2020 года в Токио. 

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