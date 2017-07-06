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Лучших выпускников чествовали в Сургутском государственном университете 5 июля

06.07.2017 11:50

Всего вуз окончили более тысячи человек, 165 из них стали обладателями «красных» дипломов. Отличники СурГУ имеют не только высокие оценки в зачетных книжках, но и достижения в науке, спорте и творчестве, подтвержденные победами на конференциях, олимпиадах и соревнованиях.

Фото: admsurgut.ru

Выпускников поздравил и глава города Вадим Шувалов. Он пожелал сургутянам ставить высокую планку, чтобы достигать результатов.

В завершении церемонии отличники по традиции прошли через «врата знаний» памятника Кириллу и Мефодию на площади главного корпуса СурГУ и провели флэш-моб «Салют конфедераток».

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