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НОВОСТИ «СЕВЕРА»
В Югре более чем на 30 дней сократились сроки получения разрешений на строительство
06.07.2017 12:40
Если в прошлом году на это уходило в среднем 130 суток, то сейчас – 98. Уменьшилось также и количество процедур - почти до 12 в текущем году.
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