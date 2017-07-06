НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре более чем на 30 дней сократились сроки получения разрешений на строительство

06.07.2017 12:40
Если в прошлом году на это уходило в среднем 130 суток, то сейчас – 98. Уменьшилось также и количество процедур - почти до 12 в текущем году.

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