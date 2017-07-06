Сургутский мост через Обь снова будут перекрывать

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.07.2017 15:01

В сторону Нефтеюганска нельзя будет проехать с 10 по 16 июля с часа ночи и до четырех утра.

Фото: zaomos.news

В это время на участке планируется проводить так называемые плановые ежегодные эксплуатационные мероприятия. Работами займутся специалисты компании «Северавтодор». Проще говоря, они планируют проверить техническое состояние объекта и его износ.

Место для разворота и стоянки – на 49 км Нефтеюганского шоссе.

Югорчан просят выбирать оптимальное время для поездки и с пониманием отнестись к возможным затруднениям.