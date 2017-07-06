Сургут вошел в топ-100 самых экологически чистых российских городов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.07.2017 15:27

Аналитики портала Domofond.ru озвучили результаты проведенного опроса. В нем приняло участие почти 260 тысяч человек из ста крупнейших населенных пунктов страны.

Фото: tysa.ru

В рейтинге наш город стал двадцатым. По мнению местных жителей, Сургут имеет достаточно благоприятную экологию, но могло бы быть и лучше. По десятибалльной шкале город набрал 6,6 баллов, улучшив свои позиции по сравнению с 2016 годом на 7 пунктов.

Самыми благоприятными с точки зрения экологии, по мнению горожан, традиционно оказались Сочи и Армавир. Аутсайдеры – Братск, Новокузнецк и Челябинск.