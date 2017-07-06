Югорчанам помогут подготовиться к поездке за границу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.07.2017 15:55

В округе работает «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Специалисты окружного Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии расскажут о том, какие прививки нужно ставить, отправляясь в поездку и как быть, если отдых пришлось отменить, а путёвка уже оплачена. Обратится на «горячую линию» можно по телефону в Ханты-Мансийске: 33-37-19, код города 3467.

Также проконсультироваться можно по телефонам «горячих линий» территориальных отделов. Позвонить сургутским специалистам можно по номеру: 24-60-77.