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Сургутский хирург-проктолог сделал селфи во время операции

06.07.2017 16:46

Фото он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Instagram. А затем подписал философскими размышлениями, пишет «URA.RU». 

Фото:  ura.news

Как сообщила информагентству специалист по связям с общественностью в Сургутской ОКБ Регина Чагина, руководство больницы отреагировало на предоставленные факты.

«Профилактическая беседа с сотрудниками уже проведена. Запланирован цикл мероприятий для разъяснения специалистам порядка передачи информации в СМИ, в том числе размещение ее в личных соцсетях. По предоставленному факту проводится служебная проверка», — комментирует сотрудница пресс-службы.

Как рассказал источник внутри муниципального учреждения, врач получил такой сильный выговор, что желание вести социальные сети пропало полностью. Скандальный Instagram-аккаунт, на который выкладывались фотографии, уже удален.

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