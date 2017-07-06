НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутяне смогут пройти экспресс-диагностику сердечно-сосудистой системы

06.07.2017 17:32

Массовое обследование горожан пройдет 8 июля в Окружном кардиологическом диспансере. Специалисты ждут всех желающих с 8.00 до 14.00. 

Фото: dzhmao.ru

Без направлений и талонов можно будет узнать свой уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови (анализ сдается натощак), а также индекс массы тела. Врач-кардиолог даст подробные рекомендации.

Если же найдут какие-либо отклонения, то пациента направят на дополнительное обследование.

Напомним, это уже не первое подобное мероприятие. В проекте Окружного кардиологического диспансера «Красное платье» уже приняли участие более 400 человек. Каждому второму обследованному выдан флаер «Сердечный светофор» красного и желтого цветов, что означает высокий и очень высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че