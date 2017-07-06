Сургутяне смогут пройти экспресс-диагностику сердечно-сосудистой системы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.07.2017 17:32

Массовое обследование горожан пройдет 8 июля в Окружном кардиологическом диспансере. Специалисты ждут всех желающих с 8.00 до 14.00.

Фото: dzhmao.ru

Без направлений и талонов можно будет узнать свой уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови (анализ сдается натощак), а также индекс массы тела. Врач-кардиолог даст подробные рекомендации.

Если же найдут какие-либо отклонения, то пациента направят на дополнительное обследование.

Напомним, это уже не первое подобное мероприятие. В проекте Окружного кардиологического диспансера «Красное платье» уже приняли участие более 400 человек. Каждому второму обследованному выдан флаер «Сердечный светофор» красного и желтого цветов, что означает высокий и очень высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.