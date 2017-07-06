НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За вылов стерляди ответит перед законом

06.07.2017 19:22

 В ходе профилактического рейда полицейские с поличным поймали жителя Кондинского района. 

На реке Конда вблизи села Болчары 58-летний мужчина выловил 18 особей стерляди, занесенной в Красную книгу. Для этого он использовал моторную лодку и сети. Сумма причинённого ущерба составила около 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции напоминают, что за незаконную добычу водных биологических ресурсов нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. 

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