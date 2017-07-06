В Нягани назовут лучшего лесного пожарного

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.07.2017 19:54

В преддверии Дня авиационной охраны лесов здесь состоится конкурс профмастерства.

Испытания пройдут в два этапа. Пожарные покажут свои знания лесной пирологии, тактики и техники тушения лесных пожаров. Еще продемонстрируют физическую подготовку. Кроме того, экспертная комиссия оценит умение пожарных оперативно действовать при тушении возгораний в лесу и принимать решения в экстремальных условиях.

Победитель регионального этапа представит Югру на Всероссийском конкурсе.