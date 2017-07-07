НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Для югорских пенсионеров подготовили специальные туристические маршруты

07.07.2017 08:26

Всего их на сегодняшний день 50, сообщил замначальника управления туризма округа Дмитрий Савватеев. 

Воспользоваться этими услугами пенсионеры могут со скидками от 10 до 50%. В прошлом году, к примеру, в туристических программах приняли участие больше тысячи пожилых югорчан. Выездные туры были организованы общественными ветеранскими организациями Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского районов.

Председатель окружного совета ветеранов Надежда Кумирова, в свою очередь, попросила заранее предоставлять в муниципалитеты актуальную информацию о турпродуктах с ценами.

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