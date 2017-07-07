Еще четыре офиса врачей общей практики появятся в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.07.2017 08:40

Они откроются в нынешнем году в Сургуте и Нижневартовске.

Новые кабинеты призваны обеспечить «шаговую» доступность медицинской помощи и разгрузить поликлиники. Напомним, что за последние полтора года в Югре начали работать семь офисов врачей общей практики, восьмой в ближайшее время откроется в Ханты-Мансийске.

В Сургуте, такой кабинет работает на первом этаже одного из домов по улице Крылова. К нему прикреплены больше девяти тысяч взрослых и детей. В офисе трудятся три врача общей практики, четыре педиатра и один акушер-гинеколог.