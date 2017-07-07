НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

07.07.2017 12:35

Создание такой базы вышло на стадию практической реализации. По мнению банкиров, это снизит риски мошенничества. 

РБК сообщает о том, что со следующей недели Национальный совет финансового рынка встретится с Минкомсвязи и сотовыми операторами. Таким образом, к работе над законопроектом уже подключаются профильные ведомства.

Предполагается, что предоставлять банкам будут информацию о принадлежности сим-карты тому или иному человеку – ФИО, паспортные данные и номер телефона. А также планируется раскрывать историю действий с «симками».

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