Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.07.2017 12:35

Создание такой базы вышло на стадию практической реализации. По мнению банкиров, это снизит риски мошенничества.

РБК сообщает о том, что со следующей недели Национальный совет финансового рынка встретится с Минкомсвязи и сотовыми операторами. Таким образом, к работе над законопроектом уже подключаются профильные ведомства.

Предполагается, что предоставлять банкам будут информацию о принадлежности сим-карты тому или иному человеку – ФИО, паспортные данные и номер телефона. А также планируется раскрывать историю действий с «симками».