НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорские байкеры присоединились к «Волне памяти»

07.07.2017 13:47

Это акция безопасности, организованная в дань памяти Алексея Барсукова, известного райдера, трагически погибшего в Забайкалье от рук ненавистников.

Фото: ugrapolit.ru

По сути - это самая длинная эстафета в России. Несколько десятков байкеров едут через всю страну. По пути в основную волну вливаются и водители такого транспорта из регионов. Одна из них прошла через Ханты-Мансийск и Сургут.

Главное – передать эстафету – флаг и частичку именного паззла, символа своего региона. В конце маршрута, в дальневосточном поселке под названием Жанна, из них составят цельную картину «Волны памяти».

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