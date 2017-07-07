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В Сургуте из окна третьего этажа на улице Пушкина выпал мальчик

07.07.2017 14:07

Ребенок остался жив – тяжелых последствий удалось избежать благодаря козырьку молодежно-подросткового клуба «Романтик». Навес, расположенный на уровне второго этажа, смягчил падение. 

Фото: Анастасия Сарапулова, vk.com/kinform

С козырька малыша сняли очевидцы, они же вызвали «скорую помощь». По словам сургутян, мальчик ударился лицом и оцарапал коленки. Как оказалось, его мама была дома – она спала.

Напомним, такие случаи с наступлением лета происходят все чаще. Специалисты просят родителей не оставлять маленьких детей одних, открывать окна сверху, а не снизу и не надеяться на москитные сетки.

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