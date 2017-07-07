НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянина, избившего фельдшера «скорой», оштрафовали

07.07.2017 15:08

 Следователи прекратили уголовное дело после примирения сторон. 

Фото: hmao.sledcom.ru

Инцидент произошел 13 февраля 2017 года. Бригада фельдшеров прибыла по вызову, чтобы оказать медицинскую помощь женщине. Затем в квартиру вошел нетрезвый мужчина, который стал снимать происходившее на камеру мобильного телефона. После замечаний сургутянин ударил медика кулаком в область лица, а затем по затылку.

После того, как об этом случае стало известно СМИ, следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело о побоях, совершенных из хулиганских побуждений.

Во время расследования мужчина направил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного преследования, заявив, что загладил причиненный им вред. Потерпевшая сторона приняла извинения и не возражала против прекращения следствия.

Учитывая обстоятельства, мужчине предстоит только заплатить судебный штраф, говорится в сообщении регионального СКР.

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