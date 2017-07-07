Сургутянина, избившего фельдшера «скорой», оштрафовали

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.07.2017 15:08
Следователи прекратили уголовное дело после примирения сторон.
Фото: hmao.sledcom.ru
Инцидент произошел 13 февраля 2017 года. Бригада фельдшеров прибыла по вызову, чтобы оказать медицинскую помощь женщине. Затем в квартиру вошел нетрезвый мужчина, который стал снимать происходившее на камеру мобильного телефона. После замечаний сургутянин ударил медика кулаком в область лица, а затем по затылку.
После того, как об этом случае стало известно СМИ, следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело о побоях, совершенных из хулиганских побуждений.
Во время расследования мужчина направил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного преследования, заявив, что загладил причиненный им вред. Потерпевшая сторона приняла извинения и не возражала против прекращения следствия.
Учитывая обстоятельства, мужчине предстоит только заплатить судебный штраф, говорится в сообщении регионального СКР.