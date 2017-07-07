Югра может стать местом проведения альтернативных игр для российских паралимпийцев

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.07.2017 15:54

По словам вице-премьера России Виталия Мутко, это произойдёт в том случае, если наших спортсменов не допустят на Паралимпиаду в Корее.

Напомним, что в прошлом году Международный паралимпийский комитет отстранил всю российскую сборную от участия в летних Играх в Бразилии. Тогда было решено провести альтернативные соревнования в Подмосковье. Если ситуация повторится, зимний турнир возможно пройдет в Ханты-Мансийске.

Окружной центр имеет большой опыт в проведении международных соревнований. В 2015 году здесь прошли XVIII Сурдлимпийские игры.