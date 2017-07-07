НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югра может стать местом проведения альтернативных игр для российских паралимпийцев

07.07.2017 15:54

 По словам вице-премьера России Виталия Мутко, это произойдёт в том случае, если наших спортсменов не допустят на Паралимпиаду в Корее. 

Напомним, что в прошлом году Международный паралимпийский комитет отстранил всю российскую сборную от участия в летних Играх в Бразилии. Тогда было решено провести альтернативные соревнования в Подмосковье. Если ситуация повторится, зимний турнир возможно пройдет в Ханты-Мансийске.

Окружной центр имеет большой опыт в проведении международных соревнований. В 2015 году здесь прошли XVIII Сурдлимпийские игры.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че